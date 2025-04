A Tempio il Museo Organica inaugura la stagione tra arte e musica

La stagione del Museo Organica di Tempio Pausania.

Dopo la pausa invernale, il Museo Organica di Tempio Pausania inaugura la stagione espositiva 2025 con una giornata dedicata ad arte, natura e musica, in programma giovedì 1° maggio. L’evento, realizzato in collaborazione con il Comune e con il contributo di artisti e operatori culturali locali, inizierà alle ore 11 con l’inaugurazione delle mostre curate dalla direttrice Giannella Demuro.

Protagonista della sezione di arte contemporanea è Inventari, mostra personale di Igino Panzino, che raccoglie oggetti trovati, apparentemente insignificanti, trasformati in simboli poetici e visivi di un’esplorazione della realtà marginale. L’artista sassarese, attivo dagli anni Settanta e vicino alle correnti concettuali, propone installazioni tridimensionali in cui materiali poveri diventano metafore dell’essenziale. In parallelo, la sezione fotografica ospita Acquamontana, raccolta delle immagini vincitrici del contest promosso dal Ceas Tempio, che valorizza la rete di sorgenti del Monte Limbara e sensibilizza sull’importanza dell’acqua in Sardegna. Le foto, stampate in tempo reale, saranno parte integrante dell’allestimento.

A completare il percorso espositivo, l’installazione partecipativa Ri-trascrizioni di Antonello Fresu, dove il pubblico è invitato a trascrivere a mano l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco, riflettendo sull’ecologia integrale attraverso un gesto collettivo e meditativo.

La giornata sarà arricchita da due concerti: alle 12 il Duo Ellipsis (oboe e chitarra) con un repertorio che spazia dall’Armenia all’Argentina, e nel pomeriggio gli Acoustic Pollution, che riproporranno in chiave acustica successi internazionali del tardo Novecento.

Durante la mattinata sarà possibile visitare anche il corner di Keras con candele artigianali alle essenze di Sardegna, mentre chi si trova in zona potrà approfittare delle offerte gastronomiche a Vallicciola, con sconti riservati ai visitatori del Museo.

Nel contesto del 1° maggio, a Tempio Pausania saranno visitabili anche il Museo “Diavoli Rossi”, le sculture sonore di Pinuccio Sciola al Parco Grandi, e il Nuraghe Majori, offrendo così un ricco itinerario culturale e naturalistico ai visitatori.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui