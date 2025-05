Muore a 55 anni nell’auto che si ribalta

Un uomo di 55 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto che si è ribaltata su un fianco lungo la Statale 195. La vittima era alla guida di una Fiat Multipla e stava percorrendo la 195 in territorio di Villa San Pietro quando, all’altezza del chilometro 26, ha perso il controllo dell’auto.

Il mezzo è uscito dalla carreggiata e si è ribaltato su un fianco. L’impatto è stato violento e per l’uomo non c’è stato niente da fare. L’automobilista di 55 anni era di Sarroch che abitava a Villa San Pietro. Si sono rivelati inutili i soccorsi del 118 mentre i carabinieri sono intervenuti per ricostruire la dinamica dell”ennesimo incidente mortale sulle strade della Sardegna.

