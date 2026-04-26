Sole e temperature miti lunedì 27 aprile: il meteo a Olbia e in Gallura

Il meteo a Olbia e in Gallura.

Olbia e l’intero territorio della Gallura si apprestano a vivere una giornata di lunedì 27 aprile con un meteo perfettamente primaverile. Ancora tempo stabile e di un soleggiamento diffuso, confermando un trend stagionale decisamente generoso. Le previsioni indicano un cielo completamente sgombro da nubi per tutto l’arco delle ventiquattro ore, offrendo un panorama limpido che esalterà i colori della costa sarda. Non si segnalano minacce di pioggia, con una probabilità di precipitazioni nulla che permetterà di svolgere qualsiasi attività all’aperto senza alcuna preoccupazione.

Le temperature.

Dal punto di vista termico, l’atmosfera sarà particolarmente mite e gradevole. Le temperature massime saliranno fino a toccare i 22°C nelle ore pomeridiane, regalando un assaggio d’estate, mentre le minime notturne si attesteranno intorno agli 11°C, mantenendo una freschezza tipica del periodo. L’aria risulterà respirabile e poco umida, con un tasso igrometrico che oscillerà intorno al 54%, garantendo un benessere diffuso.

Primo sole scottante.

Un elemento a cui prestare attenzione sarà l’indice UV, previsto a un livello pari a 8. Questa intensità solare, tipica delle giornate più limpide di fine aprile, suggerisce cautela per chi intende esporsi al sole a lungo, rendendo consigliabile l’uso di protezioni solari. A mitigare il calore ci penserà una ventilazione costante proveniente dai quadranti orientali. I venti soffieranno con una velocità moderata di circa 10 miglia orarie, una brezza leggera che spazzerà la costa gallurese senza creare disagi alla navigazione o alle attività portuali, completando il quadro di una giornata meteorologicamente perfetta.

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