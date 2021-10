L’open day a Golfo Aranci.

Tutto pronto a Golfo Aranci per l’open day vaccinale che si terrà domani, lunedì 11 dalle ore 9.30, presso la palestra comunale. Una giornata di vaccinazione rivolta alle persone che ancora non hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid-19.

“Sollecito in particolare tutti i giovani in età scolare, dai 12 anni in su, e i soggetti non ancora vaccinati – commenta il sindaco Mario Mulas. La giornata di domani ha la finalità di offrire una possibilità di “recupero” per chi ancora non risulta vaccinato.Mi appello affinchè la partecipazione a questa giornata sia la più ampia possibile. Unicamente aumentando al massimo il numero dei soggetti vaccinati si arriverà in modo veloce alla ripresa normale di ogni nostra attività”.

Sul sito istituzionale del Comune è possibile scaricare la modulistica in modo da portarla già compilata al momento della vaccinazione.