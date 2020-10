I colori sulla scalinata di Buddusò.

I gradini di una scalinata di Buddusò si riempiono di colori. L’opera, realizzata dai ragazzi e le ragazze del servizio civile del Comune di Buddusò, si trova in via Nazario Sauro.

“I nostri giovani seguendo la tecnica adottata dagli studenti dell’accademia delle belle Arti “Mario Sironi” di Sassari – ha annunciato il sindaco uscente Giovanni Antonio Satta – nella realizzazione del tappeto dell’accoglienza in via Toti hanno voluto cimentarsi in una nuova esperienza artistica sotto la guida del professore Giovanni Sanna”.

Il restyling, mirato a dare più colore alle vie del centro della Gallura, ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte dei cittadini del Comune.

