I test sierologici per gli studenti a Tempio.

Il Comune di Tempio Pausania è pronto per organizzare a breve dei test sierologici volontari per gli studenti delle scuole cittadine. L’amministrazione comunale ha deciso di eseguire l’esame siegologico in autonomia dopo aver già reperito i fondi necessari e dopo aver verificato che non risulta al momento possibile l’effettuazione dei test da parte dell’Ats.

Un’attività di screening che si è resa ancora più urgente a seguito di alcuni casi positivi registrati negli ultimi giorni. La situazione nell’ultimo bollettino di ieri è di quattordici le persone positive al coronavirus, trenta in quarantena e quattro casi di tampone negativizzato.

Sono in fase di definizione le modalità operative, in accordo con i dirigenti scolastici, che verranno comunicate tempestivamente alla popolazione. Si ipotizza, comunque, che l’attività di screening potrà avere inizio nel giro di qualche giorno.

