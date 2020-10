L’auto accumula multe a Olbia.

Abbandonata in divieto, colleziona multe a raffica. È il caso curioso di un’auto parcheggiata nel centro storico di Olbia, che continua ad accumulare multe mai ritirate dal proprietario.

Pare, infatti, che il titolare dell’auto non se ne curi affatto. La macchina, ha sul tergicristallo circa una decina di multe accumulate in questi mesi. Non si sa da quanto tempo sosti là, quel che è certo è che nonostante si trovi su un divieto che predispone anche la rimozione forzata, quell’auto resta lì in attesa che il proprietario un giorno ritiri i verbali e magari la sposti.

Del proprietario del mezzo però non c’è traccia. Da quando è stata parcheggiata, nessuno l’ha più vista muoversi di un centimetro, creando non pochi disagi ai residenti di via Colombo, una delle traverse di via Catello Piro e a pochi passi dal Corso Umberto di Olbia.

(Visited 761 times, 761 visits today)