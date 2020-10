Cinque nuovi murales a Buddusò.

È proprio in un momento come questo, dove la pandemia sta portando via una generazione di tradizioni e legami con la terra, che gli anziani meritano di essere omaggiati. Con la nuova edizione di Artes in Carrera, Buddusò ha dedicato ai centenari cinque nuovi murales ai suoi centenari. I nuovi murales i trovano a Rione “Monte otto soddos”.

Le opere sono state commissionate dall’amministratore comunale di Buddusò, grazie al contributo finanziario della Comunità Montana del Monte Acuto e realizzate dagli artisti Ettore Spada, Giuseppe Gaspa, Dario Cadeddu, Federica Deiana e Gianni Serra. I murales sono gli autoritratti dei centenari Giuseppe Soro, Nicolò Sotgiu, Margherita Satta, Giovanni Manca e Giovanni Bacciu.

Nella scorsa edizione di “Artes in Carrera” sono stati realizzati i primi murales per omaggiare cinque centenari: Tommasina Marrone, Giovanna Carta, Giovanni Maria Gaias, Giovanni Farris e Franceschina Sotgiu. “L’Isola di Okinawa in Giappone detiene il record di longevità e di ultra centenari – ha detto il sindaco Giovanni Antonio Satta -. In Italia è invece la Sardegna la regione in cui si vive, in media di più. In Sardegna esistono, infatti, 22 centenari ogni 100 mila abitanti: si tratta della più alta concentrazione al mondo. Nel 2019 sono stati oltre duecento i sardi che hanno spento più di 100 candeline. Dal 1985 ad oggi Buddusò ha avuto 25 centenari”.

