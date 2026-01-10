La scomparsa di Angela Seu di Buddusò.

C’è grande dolore a Buddusò per la scomparsa di Angela Seu, conosciuta da tutti come Angelina sa buttegaja, figura storica del commercio locale e presenza familiare per intere generazioni di cittadini.

Per oltre 60 anni Angela Seu ha portato avanti la sua attività nel piccolo negozio di via Nazionale, continuando a lavorare fino all’età di 86 anni. Un impegno quotidiano che ha attraversato decenni di cambiamenti, mantenendo intatto il valore di una bottega che non era soltanto un luogo di vendita, ma uno spazio di relazione, fiducia e vicinanza umana. Tra quelle mura si incontravano storie, abitudini e dialoghi che facevano parte della vita ordinaria del paese.

La sua attività è stata a lungo un punto di riferimento costante, capace di offrire ascolto e presenza oltre ai beni di prima necessità. Un esempio concreto di quelle piccole realtà commerciali che hanno contribuito a definire l’identità dei centri locali, rappresentando un elemento essenziale del tessuto sociale. Attraverso il suo lavoro, Angelina ha accompagnato la quotidianità di Buddusò, diventando una memoria viva della sua evoluzione economica e sociale.

Il paese perde oggi una figura simbolica del commercio di paese, ma resta il segno di un’esistenza vissuta con dedizione e senso di responsabilità. Un esempio che continua a trovare spazio nel ricordo e nell’affetto di chi l’ha conosciuta. L’amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio, manifestando vicinanza alla famiglia di Angela Seu e unendosi al sentimento di stima e partecipazione condiviso da tutta Buddusò.

