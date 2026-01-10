Ancora freddo e gelo in Gallura, cosa dicono le previsioni meteo

Le previsioni meteo in Gallura.

Le temperature restano basse in Gallura, dove la Protezione Civile della Sardegna mantiene fino a mezzogiorno di domenica 11 gennaio l’allerta meteo. Secondo i meteorologi di 3bMeteo, le condizioni atmosferiche varieranno notevolmente tra le località della zona.

“A Olbia bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 13 gradi, la minima di 5 gradi. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Ovest-Nordovest”, fanno sapere i meteorologi.

Diversa la situazione a Tempio Pausania, dove al mattino sono previsti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. “Sono previsti 6 millimetri di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 6 gradi, la minima di 3 gradi. I venti saranno al mattino forti e proverranno da Ovest, al pomeriggio molto forti e proverranno da Ovest-Nordovest”, affermano gli esperti di 3bMeteo.

