Guardia Medica chiusa a Buddusò, ecco quando e cosa fare

Resta chiusa la Guardia Medica a Buddusò.

Ancora problemi con i turni della Guardia Medica a Buddusò, dove nel mese di gennaio sono previste nuove scoperture del servizio di continuità assistenziale. A comunicarlo è l’Asl Gallura che, con una nota protocollata il 7 gennaio, ha segnalato l’assenza della copertura in alcune giornate già trascorse e in una data imminente.

Secondo quanto indicato dall’Azienda sanitaria locale, i turni non sono stati garantiti nelle giornate di giovedì 8 e venerdì 9 gennaio e resteranno scoperti anche domani, domenica 11 gennaio. Una situazione che rischia di creare disagi alla popolazione, soprattutto nelle fasce orarie in cui la Guardia Medica rappresenta un riferimento essenziale per le esigenze sanitarie non urgenti.

L’Asl ha precisato che, in presenza di emergenze o condizioni che richiedano un intervento immediato, i cittadini possono fare riferimento al servizio di emergenza territoriale 118 e al Pronto Soccorso, che restano regolarmente operativi.

