Gallura nella morsa del maltempo, caos e disagi: la situazione

L’ondata di maltempo in Gallura.

La violenza del maltempo che si è abbattuta sulla Gallura da questa notte ha costretto le squadre dei vigili del fuoco a un intenso lavoro di emergenza, con oltre 60 interventi già effettuati. Pioggia battente e forti raffiche di vento hanno messo a dura prova la capacità di risposta dei soccorsi, che si sono trovati ad affrontare situazioni di pericolo.

La rimozione e la messa in sicurezza di alberi e pali a rischio.

Tra gli interventi più frequenti figurano la rimozione e la messa in sicurezza di alberi e pali a rischio caduta, oltre a controlli su edifici danneggiati da tegole e calcinacci staccatisi a causa del vento. Situazioni di dissesto statico e piccoli crolli hanno richiesto l’intervento immediato delle squadre, impegnate non solo a proteggere persone e beni, ma anche a garantire la percorribilità delle strade e la sicurezza delle aree più vulnerabili.

Numerosi disagi anche a La Maddalena.

In alcune località, come La Maddalena, le operazioni di messa in sicurezza hanno reso evidente l’impegno costante dei vigili del fuoco, che hanno lavorato in condizioni difficili per limitare i rischi e prevenire ulteriori danni. Le immagini diffuse mostrano squadre al lavoro su edifici e alberi, mentre la cittadinanza osserva la complessità delle operazioni in corso. Nonostante le difficoltà, il coordinamento tra le squadre e la rapidità degli interventi hanno permesso di contenere i danni e di garantire un supporto immediato alle zone colpite.

