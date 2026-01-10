Cimitero di Palau, al via il bando per l’illuminazione votiva

L’impianto di illuminazione votiva al cimitero di Palau.

A Palau è iniziata la procedura per l’individuazione del soggetto incaricato della gestione e manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva del cimitero comunale. Il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse finalizzata a selezionare i partecipanti alla successiva procedura negoziata, fissando come termine per la presentazione delle domande le ore 12 del 26 gennaio 2026, esclusivamente tramite posta elettronica certificata.

La concessione avrà una durata di cinque anni, a partire dal 1 marzo 2026 o dalla data di consegna dell’impianto, e il valore stimato dell’affidamento è di circa 30mila euro. Il corrispettivo a base di gara è stabilito in 4 euro oltre Iva per ogni lampada attiva. La gestione delle offerte avverrà attraverso la piattaforma SardegnaCat, secondo quanto previsto dal bando.

Per partecipare, i soggetti interessati devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane per attività di installazione e gestione di impianti elettrici votivi, con codice Ateco 43.21.05, possedere un fatturato triennale minimo di 600mila euro relativo al periodo 2022-2024 e avere esperienza pregressa in servizi analoghi, secondo gli importi indicati nel bando. La partecipazione richiede inoltre l’invio dell’attestazione di sopralluogo obbligatorio insieme alla manifestazione di interesse.

L’avviso completo è consultabile sull’Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente del Comune dal 8 al 23 gennaio 2026. Per ulteriori informazioni, i cittadini e le imprese possono contattare il Responsabile Unico del Procedimento, dottor Walter Nieddu, via email all’indirizzo pm@palau.it o telefonicamente al numero 0789/770861.

