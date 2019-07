Gli arrestati a Olbia per droga.

Nelle prime ore di questa mattina, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Cagliari che ha diretto l’intera attività investigativa, i carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, in collaborazione con il Comando Provinciale di Ferrara, il 10° Nucleo Elicotteri di Venafiorita e lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna”, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Ufficio del G.I.P. del Tribunale di Cagliari, su richiesta della stessa Procura, nei confronti di 8 indagati che sono ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti.

Le persone coinvolte sono: M.R. 54 anni, di nazionalità albanese, N.O. 41 anni, del Senegal, che faceva parte del braccio che gestiva l’eroina verso Sassari. P.S. 29 anni, di Ozieri, già in carcere, B.G. 45 anni di Olbia, in carcere. Agli arresti domiciliari anche A.L. donna 43 anni di Olbia, che aveva una relazione con M.R.

T.A. è una donna di nazionalità rumena di 33 anni catturata ad Argenta, provincia di Ferrara, attualmente agli arresti domiciliari. In totale sono 4 le persone della zona di cui 3 uomini e una donna. Altre due persone (albanesei) sono all’estero ed è stata estesa la ricerca internazionale

