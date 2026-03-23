Buddusò potenzia il polo industriale con nuove infrastrutture

Nuove infrastrutture nel polo industriale di Buddusò.

A Buddusò proseguono le opere di completamento delle infrastrutture nel polo industriale in località “Sa Tanchitta“, con l’intento di rendere l’area produttiva più sicura, accessibile e funzionale. Gli interventi mirano a potenziare uno dei nodi economici più rilevanti del territorio, garantendo condizioni adeguate per le attività artigianali e industriali che vi operano.

Il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.) costituisce lo strumento urbanistico attraverso cui l’amministrazione comunale individua aree destinate a imprese produttive, dotandole delle infrastrutture necessarie per favorire lo sviluppo economico locale. L’area di “Sa Tanchitta” riveste un ruolo centrale per numerose realtà imprenditoriali della zona e, proprio per questo, richiede interventi infrastrutturali moderni e coerenti con le esigenze attuali.

I lavori in corso comprendono il rifacimento della pavimentazione stradale, con la posa del tappetino di usura, la realizzazione di nuova segnaletica sia orizzontale sia verticale, e l’organizzazione degli spazi di sosta per migliorare la fruibilità. Sono stati inoltre realizzati attraversamenti pedonali e riqualificati i marciapiedi, mentre i percorsi sono stati adeguati per garantire maggiore accessibilità a tutti gli utenti.

Queste opere rispondono alla necessità di superare problematiche legate all’usura delle strade, alla segnaletica obsoleta e alla sicurezza della viabilità, particolarmente rilevante in un’area interessata da un intenso traffico di mezzi pesanti. L’intervento complessivo non si limita a migliorare la sicurezza, ma mira anche a valorizzare la qualità e l’ordine degli spazi, rendendo l’area più attrattiva per nuove attività economiche e potenziali investimenti.

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