Posti barca a Palau, al via le domande per la stagione 2026

La gestione del porto turistico di Palau entra nel vivo per la stagione 2026 con l’assegnazione dei posti barca. A seguito dell’affidamento del servizio da parte del Comune di Palau, formalizzato tramite l’atto dello scorso 31 maggio 2026, la società Porto Palau S.r.l. ha annunciato l’apertura formale della procedura per l’assegnazione dei posti barca temporanei relativi alla stagione in corso. Si tratta di un passaggio fondamentale per i diportisti che intendono ormeggiare all’interno dello scalo gallurese nei prossimi mesi.

L’avvio della stagione

L’avvio ufficiale è partito lunedì 8 alle 12. Tutti gli interessati hanno la possibilità di presentare una nuova domanda oppure di confermare le eventuali richieste che erano già state inviate in precedenza. Si tratta di uno snodo temporale determinante per stabilire la priorità nell’assegnazione degli ormeggi disponibili.

A questo proposito, Porto Palau S.r.l. ha voluto fare un’importante precisazione per evitare malintesi sui criteri di precedenza. Tutte le istanze che sono state trasmesse prima di lunedì 8 giugno saranno comunque acquisite agli atti della società, ma non verranno considerate valide ai fini della priorità temporale. Di conseguenza, chiunque abbia inviato una richiesta prima dell’apertura dei termini dovrà necessariamente ripresentarla o confermarla seguendo le modalità ufficiali stabilite dal gestore.

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L’assegnazione dei posti barca a Palau

L’ordine con cui verranno assegnati i posti barca sarà infatti determinato in modo esclusivo dalle domande che perverranno a partire dall’orario di apertura della procedura, dalle ore 12:00 dell’8 giugno, rispettando fedelmente i criteri stabiliti all’interno del Regolamento comunale vigente. Per quanto riguarda gli aspetti più strettamente operativi, la società ha fatto sapere che la modulistica necessaria, le precise modalità di presentazione e gli ulteriori criteri organizzativi verranno resi noti a breve attraverso la pubblicazione di un successivo avviso ufficiale.

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