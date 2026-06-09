Vasco Rossi è atterrato a Olbia, la città è pronta al decollo

Vasco atterrato a Olbia.

Vasco Rossi ha ufficialmente toccato il suolo gallurese, atterrando a Olbia a bordo di un volo privato. Ad accogliere il “Komandante” sulla pista, tra sorrisi e l’immancabile tappeto rosso delle grandi occasioni, c’era il personale dello scalo in posa per i primi scatti con il rocker di Zocca, apparso in splendida forma, con il suo iconico cappellino blu e il look denim d’ordinanza.

Il contdown.

Il conto alla rovescia per quello che si preannuncia come l’evento musicale dell’anno in Sardegna è ormai agli sgoccioli. Vasco scalderà i motori all’Olbia Arena il 12 e il 13 giugno, per una doppietta che ha già registrato numeri da capogiro. Sono attese oltre 70 mila persone per le due date del “Vasco Live”, un ritorno nell’Isola dopo ben sette anni d’assenza che ha letteralmente mandato in visibilio i fan.

L’organizzazione da record.

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La macchina organizzativa è già mobilitata per gestire l’ondata di appassionati in arrivo da ogni angolo d’Italia: il Comune ha predisposto un piano straordinario per la viabilità e la sicurezza intorno all’area del concerto, segno che la città si sta trasformando nel fulcro del rock nazionale. L’estate olbiese non è ancora ufficialmente iniziata, ma con l’arrivo di Vasco l’atmosfera è già rovente. Il rito collettivo sta per compiersi: Olbia è pronta a cantare a squarciagola. L’attesa è finita e i motori sono caldi. Ora la parola passa alla musica, alle chitarre distorte e a quel popolo del rock che, sotto il cielo della Gallura, è pronto a vivere due notti impossibili da dimenticare.

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