La denuncia del sindaco di Buddusò.

Vandali in azione a Buddusò. Alcuni ignoti hanno frantumato i vetri della ludoteca presso la Madonnina. A denunciare questo ennesimo atto di inciviltà, l’amministrazione comunale, che ha postato le foto dei danni provocati dal recente attacco vandalico.

Non è la prima volta che nel paese accadano episodi simili. Il sindaco Massimo Satta e l’amministrazione comunale avevano, infatti, lanciato alcuni appelli per fermare tali comportamenti contro gli arredi del paese e ora lanciano un nuovo appello.

“Il sindaco e L’amministrazione comunale esprimono ferma condanna nei confronti di questi comportamenti ritenuti incivili e poco rispettosi che vanno oltre la ragazzata – afferma – in quanto si viene a deturpare un luogo fondamentale per i nostri bambini. È bene riportare il senso civico e ricordare una volta per tutte l’importanza di tutelare il patrimonio pubblico, rispettando gli arredi urbani e mantenendo la cura dei nostri luoghi di aggregazione. Il deterioramento di strutture pubbliche non solo nuoce all’estetica del nostro paese, ma i danni procurati da pochi gravano sulle tasche di tutti. Pertanto chiediamo semplicemente che ognuno faccia la propria parte per salvaguardare il bene comune”.