L’incidente in centro a Buddusò.

Si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nuoro un 24enne di Buddusò, finito con la sua moto contro un’auto, ieri sera, in centro al paese.

Le cause sono ancora in corso di accertamento, ma nello scontro il giovane è volato a terra. Subito soccorso dall’ambulanza del 118 è stato trasportato all’ospedale, dove si trova ricoverato in rianimazione.

