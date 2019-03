Taekwondo Terranova, ricco bottino di medaglie a San Sperate

Grande successo per la società di Olbia.

La Taekwondo Olbia ha trionfato all’ottavo trofeo “Città di San Sperate” di Taekwondo, in ambito FITA, a cui hanno partecipato 315 atleti appartenenti a 25 società di tutta la Sardegna delle categorie Esordienti A, Esordienti B, Cadetti A, Cadetti B, e Junior.



Il team TKD Terranova Olbia Kim Do Kwan Berchidda, guidato dai maestri Marco Varrucciu e Roberto Carrus, ha conquistato la medaglia d’oro nelle diverse categorie con Gabriele Camporelli, Claudio Vargiu, Massimo Vargiu, Daniel Congiattu, Gabriele Firinaiu, Simone Deiana, Spano Jacopo.

Medaglia d’argento per Alessandro Nonnis, Firinaiu Mattia, Gabriele Varrucciu, Alessandro Mariani, Davide Firinaiu, Laura Raspitzu, Martina Varrucciu, Matteo Ferinaio, William Ragaglia, Carlotta Mannu.



Infine, medaglia di bronzo per Ludovico Gabra, Matteo Crasta, Carlo Mattia Cirronis, Edoardo Vincentelli, Luisa Ledda, Gabriele Salis, Amin Benamran.

Grazie alle 24 medaglie conquistate, la TKD Terranova Olbia Kim Do Kwan Berchidda si è classificata al secondo posto in Sardegna su 25 società partecipanti, prima fra tutte le società di Olbia e Provincia.





