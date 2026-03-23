Olbia, dopo i lavori Abbanoa le strade si rifanno il look

I lavori alle strade di Olbia.

Proseguono gli interventi per migliorare il ripristino del manto stradale a Olbia, dove l’amministrazione comunale ha aggiornato il Regolamento sulle manomissioni dei piani viabili. L’obiettivo delle nuove disposizioni è garantire che le imprese che operano sulle strade comunali eseguano ripristini più uniformi e armoniosi, riducendo disomogeneità e criticità legate ai lavori pubblici. Parallelamente, Comune e gestore del servizio idrico hanno sottoscritto un accordo finalizzato a rendere più efficiente il ripristino delle pavimentazioni dopo interventi sulle condotte idriche e fognarie.

Negli ultimi mesi la città è stata interessata da un’intensa attività di manutenzione e sostituzione delle reti idriche e fognarie di Abbanoa, inclusi pezzi speciali di raccordo. L’operazione ha permesso di rinnovare significativamente le infrastrutture locali, con benefici per la tutela ambientale, il risparmio idrico e la qualità del servizio. In queste settimane l’amministrazione comunale e il gestore stanno valutando le priorità degli interventi e definendo il piano di ripristino delle strade interessate dai lavori, finanziati anche tramite fondi Fsc e Pnrr, con l’obiettivo di garantire strade più sicure, funzionali e uniformi per cittadini e utenti.

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