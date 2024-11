La discussione sulla strada Abbasanta-Buddusò-Olbia.

Le problematiche relative alla strada Abbasanta-Buddusò-Olbia e il tratto della strada provinciale 24, che collega la strada statale 389 con Padru e Olbia sono al centro di un documento con cui la minoranza il gruppo in consiglio comunale di Buddusò “Per Buddusò” chiede un’ adunanza straordinaria, un consiglio comunale “allargato”, per via dell’urgenza di affrontare le problematiche legate alla viabilità extraurbana lungo la tratta. Il capogruppo di minoranza Salvatore Marrone, ha espresso ha richiesto che il consiglio comunale straordinario sia aperto, invitando alla partecipazione i sindaci dei territori interessati, l’amministratore della provincia e l’assessore regionale competente.

Incidenti stradali e altri pericoli.

“Sin dall’inizio della legislatura – ha dichiarato Marrone – ho sollevato in ogni seduta consiliare e nelle conferenze dei capigruppo la necessità di discutere in modo approfondito la situazione della viabilità extraurbana, senza mai ricevere risposte concrete”.

L’urgenza di intervenire è diventata ancora più pressante a seguito dei recenti incidenti stradali, che hanno messo in luce la pericolosità e, in alcuni tratti, l’impraticabilità della strada. “Nel luglio di quest’anno, in seguito a un tragico incidente – ricorda Marrone -, ho inviato una nota ufficiale richiedendo un Consiglio Comunale straordinario e aperto per discutere di questa problematica. Non avendo ottenuto riscontro, ho proposto all’ultima seduta consiliare di votare per impegnare l’amministrazione comunale a convocare questo Consiglio. Questa strada è essenziale per la mobilità e lo sviluppo della nostra area, soprattutto in vista della recente istituzione della provincia della Gallura, che rende imprescindibile una rete viaria sicura e accessibile”.

Marrone ha inoltre evidenziato come già dal giugno 2013 risultassero completamente finanziati i lavori per il quarto lotto della strada Abbasanta-Buddusò-Olbia. Il primo stralcio, attualmente in esecuzione, secondo il consigliere comunale avrebbe dovuto essere completato da tempo. Mentre il secondo è stato appaltato, ma non vi sarebbero notizie certe sull’inizio dei lavori. Lo stesso ritardo riguarderebbe l’intervento di riqualificazione della SP 24.

Nella proposta di ordine del giorno dell’ultimo consiglio comunale, il capogruppo ha esortato il sindaco di Buddusò a prendere una posizione netta: “Invito il sindaco a convocare un consiglio comunale aperto – si legge nell’odg -, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti e i rappresentanti locali, per discutere e adottare misure concrete su una questione cruciale per la sicurezza e il futuro della nostra comunità”.

