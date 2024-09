Venerdì 6 settembre a Budoni ci sarà Alfa

“Il settembre di Budoni viaggia a suon di musica e si apre venerdì 6 con il concerto di Alfa, pseudonimo di Andrea De Filippi”, così annunciano dal Comune. “Cantautore e rapper italiano di 24 anni. Genovese del quartiere di Quarto dei Mille, Alfa ha iniziato a studiare chitarra e pianoforte già all’età di 8 anni. Ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo con la canzone Vai arrivando al decimo posto della graduatoria generale. Ha ottenuto un grande successo nella serata dei duetti esibendosi con Roberto Vecchioni con il brano del cantautore milanese Sogna Ragazzo Sogna. Subito dopo il festival ha lanciato il suo ultimo album dal titolo “Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato” e ha iniziato il suo tour che venerdì toccherà Budoni”.

“Ancora una volta sarà la musica ad accompagnare le nostre serate, ma sarà anche un settembre ricco di eventi culturali – dice Vanessa Sanna, assessora al Turismo e alla Cultura di Budoni -. L’obiettivo è quello di creare occasioni di interesse per i nostri concittadini e per i turisti che ancora affollano il nostro territorio”. Il concerto di Alfa si terrà venerdì 6 settembre, con inizio alle ore 22.00, in piazza Giubileo: l’ingresso è gratuito.