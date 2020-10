Il sindaco è candidato per il ballottaggio.

Il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, candidato anche per il ballottaggio che si terrà l’8 e il 9 novembre è risultato positivo al coronavirus. Ed è stato costretto ad annullare tutti gli impegni in presenza previsti per la campagna elettorale. Una situazione simile la sta vivendo anche il candidato a Porto Torres Massimo Mulas, che dopo il passaggio al ballottaggio è risultato positivo al coronavirus.

“Al momento sto bene, ho solo una leggera febbre. Continuerò a lavorare da casa dove mi trovo in isolamento. Porterò avanti al meglio i miei impegni istituzionali da sindaco e quelli come candidato per la campagna elettorale, in vista del ballottaggio dell’8 e del 9 novembre. Chiedo a tutti voi attenzione e responsabilità, siamo in una fase difficile, stiamo attenti per la nostra salute e per quella degli altri”, ha commentato il primo cittadino.

