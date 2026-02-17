Lutto a Budoni per la scomparsa di una giovane dottoressa

Addio alla dottoressa Annalisa Lisai.

La comunità di Budoni piange la prematura scomparsa di Annalisa Lisai, venuta a mancare lo scorso 15 febbraio a soli 56 anni. Stimata medica, da tempo prestava servizio a Torino, ma non aveva mai reciso il profondo legame con la sua terra d’origine, la Gallura, mantenendo contatti costanti con numerosi amici e familiari.

Ricordata da tutti come una persona speciale e di grande umanità, la dottoressa Lisai aveva festeggiato il suo ultimo compleanno lo scorso 28 dicembre. La notizia della sua morte ha lasciato un profondo vuoto nella cittadina gallurese, dove era molto conosciuta e amata. I funerali si terranno domani, 18 febbraio, alle ore 15:00 presso la chiesa di San Giovanni Battista a Budoni.

