Buco nel bilancio a Budoni, i conti non tornano

Lo squilibrio finanziario a Budoni.

Il Comune di Budoni ha dichiarato uno squilibrio finanziario di quasi 5,5 milioni di euro, a causa di un disavanzo emerso durante una verifica straordinaria dei conti. La situazione è stata scoperta dopo l’indagine su un funzionario contabile coinvolto in un’inchiesta giudiziaria, sebbene i fatti fossero estranei all’attività amministrativa.

Tra le principali cause del disavanzo ci sono mancati accantonamenti per debiti commerciali, fondi di contenzioso non correttamente quantificati e errori nei trasferimenti e prestiti. Il sindaco Antonio Addis ha rassicurato i cittadini, sottolineando che il Comune è sano e che sono già stati avviati interventi per riequilibrare il bilancio, compresa la richiesta di copertura dello squilibrio alla Regione. Inoltre, ha ricordato i finanziamenti ottenuti dall’amministrazione, confermando l’impegno per il benessere del comune.

