Olbia piange Stefania, se ne va a soli 54 anni

Addio a Stefania Schirru.

Dolore a Olbia per la scomparsa prematura di Stefania Schirru. Mamma di un figlio e residente a San Pantaleo, la notizia della sua dipartita ha sconvolto tantissimi in città, poiché la donna aveva soltanto 54 anni.

La 54enne, originaria di Simaxis, era stata coinvolta in una vicenda giudiziaria che riguarda Gianluca Vacchi, assieme al marito. Il caso riguarda un presunto ammanco dai conti del noto influencer italiano, proprietario di una villa a Porto Cervo, nel periodo in cui lavoravano per conto della celebrità di Bologna come amministratori.

Sono tanti quelli che hanno dato l’ultimo saluto alla mamma di famiglia, scomparsa così giovane. Il suo funerale si terrà martedì 19 novembre, alle ore 11 nella chiesa di San Pantaleo.

