Lavori alla condotta Abbanoa di Olbia, previsti disagi

I lavori alla condotta Abbanoa di Olbia.

Per mercoledì 20 novembre i tecnici di Abbanoa hanno in programma un intervento di manutenzione sula condotta idrica di distribuzione in via Sangallo a Olbia. L’intervento, finalizzato all’eliminazione di una dispersione, sarà eseguito tra le 8 e le 17. Trattandosi di una condotta principale al servizio di tutta la zona, sarà necessario sospenderne l’operatività: di conseguenza si verificheranno cali di pressione e interruzioni nelle zone delle vie Aldo Moro, Veronese, Biddau, Degortes, Galvani, Ferrini, da Rovezzano e San Michele.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

