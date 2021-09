Il caso a Budoni.

Non c’è più posto per buttare le deiezioni canine perché i nuovi cestini appena installati a Budoni sono invasi da rifiuti di vario genere. Il caso sta facendo discutere la cittadina della Gallura.

Sbadataggine o maleducazione. Non si sa cosa abbia portato tanti a usare i cestini dedicati agli amici a quattro zampe, ma nei contenitori “Luisito” è chiara la destinazione d’uso del cestino. I bidoncini verdi sono apparsi da alcuni giorni nelle vie di Budoni per raccogliere le deiezioni canine, per preservare il decoro delle nostre strade.

Tuttavia, pare che non tutti abbiano capito a cosa servano. Non è mancato, però, chi ha fatto notare che a Budoni i cestini per i rifiuti tradizionali sono sempre meno.

