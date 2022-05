La civiltà degli stazzi tra Gallura e Baronia.

Ritorna dopo due anni di stop Stazzi e Cussogghj. La rassegna che dal 2012 ha coinvolto tutti i centri della Gallura nella riproposizione della cultura dell’antica civiltà contadina gallurese, ora si allarga divenendo la rappresentazione della “civiltà degli stazzi tra Gallura e Baronia”. Il primo appuntamento si terrà a Budoni domenica 22 maggio con programma ricco di eventi e esibizioni.

“La cultura degli stazzi rappresenta le nostre origini più antiche, un mondo che nei secoli si è evoluto per arrivare fino ai nostri giorni. Sono le nostre radici, e dicono molto di noi – spiega il sindaco Giuseppe Porcheddu – Per questo motivo è per noi importante raccontare il nostro passato più antico, il terreno in cui sono ben piantate le fondamenta sulle quali, seppur fortemente modificata, si tiene anche la società attuale”.

Il programma

La manifestazione avrà il suo avvio alle 10, con l’apertura degli stand su via nazionale.

A partire dalle 10:30 scene di vita quotidiana verranno rappresentate dal Gruppo Folk “Tziu Juanne Piu” di Siniscola

Alle 11 l’esibizione del Gruppo “Melodias Arkanas” con canti a chitarra con i cantadores Adriano Piredda, Giuseppe Contini, Stefano Achenza, alla chitarra Bruno Maludrottu e con la fisarmonica di Gianuario Sannia.

Alle ore 11:30 verrà rappresentata “La Pricunta” a cura del Gruppo Folk “Li Frueddhi Tiltesi” di Telti

A Mezzogiorno sarà possibile assistere all’esibizione del Gruppo “Melodias Arkanas”, balli sardi cantati con la voce di Tonino Pira

Alle ore 12:30 la dimostrazione della lavorazione del formaggio a pasta filata (perette) a cura della ditta “Teresa Deiana” di Buddusò che verrà ripetuta alle 16:30

Dalle 13 si esibirà il Gruppo “Melodias Arkanas” con Canti etnici con la voce di Alice Berria, seguito dal Coro “Stellaria de Santu Nigola” di Brunella e dal Coro “Baronia” di Budoni

Alle 15 il Gruppo Folk “Tziu Juanne Piu” di Siniscola riprenderà a esibirsi in scene di vita quotidiana e balli sardi

Alle 15:30 sarà ancora un volta il Coro “Stellaria de Santu Nigola” di Brunella a esibirsi

A partire dalle 16 si potrà assistere alla dimostrazione della lavorazione della ceramica a cura della ditta “Mario Casu” di Siniscola

Alle 17 la ditta ”Tore Pili” di Tonara prepareà il torrone, dimostrando le antiche tecniche dei torronai

Anche teatro popalere a Budoni con la rappresentazione alle 17 della commedia “Pasca ‘e Nadale” della Compagnia teatrale “Finimila sa cumédia”: I tempo

Alle 18 ci sarà la vestizione della sposa a cura del Gruppo Folk “Tziu Juanne Piu” di Siniscola

Alle 19 la ditta ”Tore Pili” di Tonara farà degustare il suo torrone

L’evento si concluderà alle 20 con l’esibizione del Coro “Stellaria de Santu Nigola” di Brunella.