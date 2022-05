I matrimoni in spiaggia a La Maddalena.

Chi ha sempre desiderato di coronare il proprio sogno d’amore in riva alle limpide spiagge dell’arcipelago di La Maddalena ora potrà farlo. Il Comune ha approvato il regolamento per celebrare i matrimoni al mare e ora si attende l’ultimo parere prefettizio.

Già la scorsa amministrazione comunale lo aveva programmato, ora al Comune spetta di confermare le spiagge individuate nel Pul (Piano di Utilizzo dei Litorali). Il fine è quello di creare una nuova domanda turistica e rendere più attrattivo il territorio in tutti i periodi dell’anno.

Sono diversi in Gallura i comuni che hanno adottato un medesimo regolamento per poter facilitare i matrimoni in spiaggia, come Olbia dove pochi giorni fa, a Rena Bianca, è stato celebrato il primo matrimonio istituzionale, dove la vicesindaca Sabrina Serra ha sposato una coppia di tedeschi.