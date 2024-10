Arriva da Budoni il buongiorno su Facebook dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri ha scelto un’immagine da Budoni per dare il buongiorno a tutta Italia dalla sua pagina Facebook. “Buongiorno da Budoni (SS)” con gli hashtag #possiamoaiutarvi e #carabinieri sono le parole che accompagnano il post da centinaia di reazioni. Il paese che segna il confine tra il gallurese e il logudorese era già stato celebrato dai carabinieri. L’anno scorso, però, era erroneamente stato segnato in provincia di Nuoro mentre stavolta (in attesa che risorga la provincia gallurese) viene indicato come Sassari.

Capita sempre più spesso che per essere mostrate a tutta Italia vengano scelte immagini del Nord Sardegna. Cinque mesi fa era stato il turno della celebre scalinata artistica di Arzachena.

