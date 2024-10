Gli alimenti autunnali che fanno bene al nostro corpo

Ecco gli alimenti autunnali che fanno stare meglio.

Con l’arrivo dell’autunno, le temperature iniziano a scendere e il nostro organismo si prepara all’inverno. È importante scegliere alimenti autunnali nutrienti e di stagione che possano sostenere il sistema immunitario e fornire energia. Mangiare bene in autunno significa approfittare dei prodotti tipici di questo periodo, che oltre a essere gustosi, offrono numerosi benefici per la salute. Ecco una panoramica di alcuni cibi autunnali che fanno particolarmente bene.

Gli alimenti autunnali per eccellenza: zucca e funghi.

La zucca è la regina dell’autunno, amata per il suo sapore dolce. Questo alimento è estremamente versatile: al forno, nel risotto o in un caldo minestrone è sempre gustoso. Ricca di vitamina A sotto forma di beta-carotene, aiuta a mantenere una buona salute della pelle e della vista e contribuisce al corretto funzionamento del sistema immunitario. È anche un’ottima fonte di fibre, che favoriscono la digestione e aiutano a mantenere un senso di sazietà.

I funghi sono uno degli alimenti autunnali più amati. Sono poveri di calorie ma ricchi di vitamine del gruppo B, minerali come il selenio, e composti con effetti antinfiammatori e immunostimolanti. Alcune varietà, come i funghi shiitake, contengono polisaccaridi che possono rafforzare il sistema immunitario.

In ottobre è possibile gustare alcuni funghi di stagione come il porcino (edulis, nero, rosso, estatino), finferla e finferlo, per citarne alcuni. L’autunno è il periodo anche della mazza di tamburo, che può essere impanato e fritto come vuole la tradizione e diventare un’opzione vegetariana alla classica cotoletta di pollo.

Cavoli, broccoli e legumi per un minestrone autunnale.

Cavoli, broccoli, cavolfiori e altre verdure della famiglia delle brassicacee sono ricche di vitamine C e K e di antiossidanti. La vitamina C è essenziale per rafforzare le difese immunitarie, mentre la vitamina K è importante per la salute delle ossa.

Secondo l’AIRC le crocifere, di cui fanno parte broccoli, cavoli e cavolini di Bruxelles, contengono una molecola chiamata indolo-3-carbonio. Uno studio condotto dal Beth Israel Deaconess Medical Center di Boston mostra come tale molecola sia in grado di ripristinare l’attività del gene PTEN, che aiuta a contrastare la crescita di tumori.

Con l’arrivo delle temperature più fresche, anche i legumi diventano un alimento autunnale ideale per piatti caldi e nutrienti, come zuppe e minestre. Fagioli, lenticchie e ceci sono ricchi di proteine vegetali, fibre e minerali come ferro e zinco, indispensabili per sostenere il sistema immunitario. I legumi sono anche una fonte eccellente di carboidrati complessi, che forniscono energia duratura.

Tra gli alimenti autunnali non può mancare la frutta.

Le castagne sono uno degli alimenti autunnali più iconici, dalle proprietà energetiche. Sono ricche di carboidrati complessi, che forniscono energia a rilascio lento, ideali per affrontare le giornate più fredde. Le castagne contengono anche potassio, magnesio e fibre, utili per la salute del cuore e per favorire una buona digestione.

Anche le mele e le pere sono tra i frutti più rappresentativi dell’autunno. Entrambi sono ricchi di fibre e antiossidanti, in particolare la quercetina, che ha proprietà antinfiammatorie. Consumare questi frutti regolarmente aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue, favorisce una digestione sana e fornisce una buona quantità di vitamina C, che aiuta a combattere i raffreddori stagionali.

Un frutto da non dimenticare è la melagrana, un vero e proprio elisir di salute. Questo frutto è ricco di antiossidanti potentissimi, come i polifenoli, che proteggono il corpo dai danni causati dai radicali liberi e possono ridurre il rischio di malattie cardiovascolari. Inoltre, ha proprietà antinfiammatorie e può contribuire a migliorare la circolazione sanguigna.

La melagrana può risultare un po’ scomoda da mangiare, per questo molti preferiscono il succo. Un’opzione può essere quella di spremere i chicchi, aggiungere una mala e cuocere per ottenere una marmellata autunnale.

Le noci infine, come nocciole, mandorle e noci pecan, sono un concentrato di nutrienti benefici per il cuore e per la mente. Una manciata di frutta secca è l’ideale per uno spuntino, ma può essere inclusa in preparazioni più complesse, come condimenti per la pasta o per insalatone.

Sono ricche di grassi sani, in particolare acidi grassi omega-3, che contribuiscono alla salute del sistema cardiovascolare. Contengono anche vitamina E e magnesio, importanti per combattere lo stress ossidativo e migliorare la funzione cerebrale.

Thè e infusi alle erbe.

Infine, non bisogna dimenticare le bevande calde, che in autunno diventano un vero toccasana. Il tè verde, ad esempio, è ricco di antiossidanti, mentre tisane a base di zenzero, cannella e curcuma hanno proprietà riscaldanti e antinfiammatorie, ideali per combattere il freddo e rafforzare le difese dell’organismo.

Ideale per il periodo autunnale è una tisana preparata con Rosa Canina e Tiglio, un toccasana per il benessere delle vie respiratorie e per aumentare le difese immunitarie. Un’opzione può essere la tisana al cardamomo, preziosa alleata per prevenire tosse e raffreddore.

