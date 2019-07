Bianca Atzei, Alvaro Soler e Giusy Ferreri sul palco a Budoni.

Anche quest’anno Budoni inaugura una stagione ricca di musica, con grandi artisti del panorama nazionali e internazionali che faranno ballare la piazza per tutta l’estate.

Aprirà la stagione dei concerti, Bianca Atzei, cantante apprezzatissima nel panorama nazionale della musica, nostra conterranea, conosciuta anche per la sua partecipazione alla scorsa edizione dell’Isola dei famosi, si esibirà sul palco di piazza Giubileo il 18 luglio.

A scaldare il Ferragosto ci pensa un grande cantante amatissimo dai giovani e non solo, per i suoi tormentoni estivi che fanno ballare, come ”Sofia” e ”El mismo sol”, Alvaro Soler, seguito da un fantastico spettacolo pirotecnico.

Un’altra grande artista italiana amatissima, con tantissimi successi alle spalle e la sua nuova hit per l’estate ”Jambo”, che salirà sul palco il 7 settembre, sarà Giusy Ferreri.

I concerti, tutti gratuiti inizieranno alle ore 22 in piazza Giubileo, nel cuore di Budoni, fronte sede Comunale, con intorno la passeggiata tra le bancarelle e i localini del paese che ogni anno attirano migliaia di turisti nella sua fantastica location.

