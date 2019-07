La realtà di Gabriella Gioielli a Golfo Aranci.

Una passione tramandata da madre in figlia. Anzi, da madre a figlie. Un amore per il proprio lavoro e per la propria terra che Gabriella Varchetta è riuscita a trasmettere a Valentina e Veronica nella conduzione della gioielleria di famiglia. Il nome questa bella realtà lo prende da lei, l’ideatrice, Gabriella Gioielli. Una vera chicca nel centro di Golfo Aranci, subito sotto i portici vicino alla chiesa, che negli anni ha saputo farsi conoscere ed apprezzare in tutta la Gallura, Costa Smeralda compresa.

Il filo conduttore che lega le tre donne con il loro negozio e i tanti clienti che entrano incuriositi è l’esperienza del viaggio in tutte le sue forme. Nei colori della Sardegna, nei suoi profumi e sapori, tra i coralli, le filigrane e le pietre incastonate in fili dorati cuciti a mano da abili orafi nelle botteghe artigianali e laboratori di ogni parte dell’isola.

”Teniamo fortemente a valorizzare il prodotto sardo di nicchia, unico e inimitabile, che scegliamo con cura minuziosa dai nostri fornitori di fiducia, botteghe e laboratori che vanno da Alghero a Sassari, da Bosa a Sadali, girando per tutta la Sardegna. Ogni gioiello ha una storia da raccontare e noi siamo pronte per immergerci e far immergere i nostri visitatori nel viaggio all’interno di ogni oggetto”, spiega Veronica, che mostra i libri di gioielleria sarda esposti, pronta a sfogliarli con i più curiosi e con chi vuole immergersi in questo itinerario di conoscenza.

Pietre, argento, coralli, filigrane, pezzi unici e artigianali. Ogni oggetto esposto o in vendita da Gabriella Gioielli ha una storia da raccontare. Ed è questo che ha permesso all’attività di differenziarsi dalle altra.

I suoi pezzi sono ineguagliabili, nulla è prodotto in serie, ma sono un corpo a sè. Per l’estate la gioielleria propone anche una linea di gioielli in argento a proprio nome, marchiata Gabriella Gioielli, creata dalla passione delle tre donne, che insieme hanno scelto ogni elemento della collezione, dalle forme ai materiali per garantire ai propri clienti un prodotto unico e ricercato.

”La cura del dettaglio, alle richieste del cliente e l’atmosfera che si crea quando si entra nel nostro mondo, questo vogliamo trasmettere a tutti coloro che vengono a farci visita”, dice Gabriella.

Il viaggio all’interno del negozio continua con i ”gioielli da gustare”. Una parte del negozio offre un’esperienza sensoriale fatta di gusti e profumi della nostra terra. Un angolo di eccellenze sarde scelte minuziosamente dalle padrone di casa, che presentano dei veri e propri gioielli enogastronomici.

”Quando scegliamo un prodotto vogliamo sapere tutto su di lui, conosciamo personalmente i nostri fornitori, i pastori, gli agricoltori e le imprese locali che lavorano dietro un prodotti, ci colpiscono sopratutto la cura per la qualità e come lo presentano – continua Valentina -. Ai nostri visitatori che vengono a curiosare tra i nostri gioielli da gustare prepariamo degustazioni e facciamo sentire i profumi e i sapori dell’olio al corbezzolo, del miele di eucalipto, delle marmellate di arancia e gin, facciamo gustare i vini e le birre artigianali e mi piace definire tutto ciò un’esperienza sensoriale”.















