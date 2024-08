Rondodasosa, Il Pagante e tanti artisti al Maracuja Club di Budoni

Tanti concerti al Maracuja Club di Budoni.

Rondodasosa, Massimo Pericolo e Il Pagante. Il Maracuja Club di Budoni, la discoteca più grande del Nord della Sardegna propone tre appuntamenti da non perdere nei primi giorni di agosto. Si parte sabato 3 agosto con Rondodasosa: giovanissimo, sicurissimo di se, è uno dei primissimi esponenti ad aver portato in Italia il genere Drill.

Martedì 6 agosto arriva il rapper Massimo Pericolo, una delle sorprese migliori degli ultimi anni nella scena musicale italiana, e poi il 10 agosto arriva sul palco del Maracuja il duo nato da un progetto web, la cui idea originaria era fare sarcasmo su alcuni atteggiamenti della gioventù milanese, che risponde al nome de Il Pagante.

A ciò si aggiunge Indie Power, il primo party totalmente dedicato alla nuova scena indie con tutte le sue contaminazioni, dall’urban, al punk rock, ai graffiti pop, in programma giovedì 8 agosto, data in cui sul Main Stage ci sarà anche l’esibizione del rapper Don Pero per una serata davvero imperdibile.

La stagione 2024 del Maracuja Club, che ha già ospitato migliaia di giovani richiamati da Mambolosco, Neima Ezza, Tony Boy, Villabanks e Artie 5ive, ha in cartellone anche l’appuntamento con SBAM! Jova Beach Party il 20 agosto.

Come consuetudine del Maracuja Club, il divertimento si accompagna alla sicurezza: il club anche per quest’anno metterà a disposizione dei pullman riservati per accompagnare i suoi clienti da e per le principali città (Nuoro, Siniscola, La Caletta, Olbia, San Teodoro ed il centro città di Budoni), evitando così il rischio di incidenti stradali.

