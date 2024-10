Budoni ricorda il giovane Pasquale Pinna, aveva 25 anni

Il ricordo di Pasquale Pinna a Budoni.

A quattro anni dalla prematura scomparsa di Pasquale Pinna, a Budoni, la sua famiglia desidera onorare la sua memoria e invitare la comunità a unirsi in un momento di preghiera. Nato a Nuoro il 5 maggio 1995 è venuto a mancare il 29 ottobre 2020, a soli 25 anni.

La mamma, il papà, la sorella e il fratello, insieme a tutti i familiari, ricordano Pasquale con immutato affetto e gratitudine per il tempo trascorso insieme. La sua vita, seppur breve, è stata segnata da un intenso amore per la famiglia e per gli amici, che continua a vivere nei ricordi e nei cuori di chi lo ha conosciuto.

La cerimonia in memoria di Pasquale si terrà mercoledì 30 ottobre alle ore 18 nella parrocchia San Giovanni Battista di Budoni. Tutti coloro che desiderano partecipare sono invitati a unirsi alla famiglia in questa occasione per celebrare la vita di Pasquale e per pregare in sua memoria.

