A La Maddalena un nuovo medico di base nella Casa di comunità

A La Maddalena arriva un nuovo medico di base: si tratta del dottor Luigi Morra e starà nella Casa di comunità a Padule. da domani, mercoledì 30 ottobre, prenderà in carico i pazienti del dottor Michele Demontis, in pensione ma attualmente inserito nel progetto Ascot della Asl Gallura che garantisce continuità di assistenza ai pazienti insieme a un altro valido medico in pensione, il dottor Carlo Randaccio. Il dottor Morra avrà il proprio ambulatorio all’interno della Casa di Comunità in località Padule.

Il Dg della Asl Gallura

“Diamo il benvenuto nel nostro territorio al dottor Morra. Arriva dal Piemonte – sottolinea il Dg della Asl Gallura, Marcello Acciaro – ha scelto di svolgere la professione in una sede bellissima anche se cosiddetta disagiata, dove si stanno però creando delle opportunità davvero importanti per lo sviluppo dei progetti legati alla Medicina territoriale. Basti pensare che il dottor Morra lavorerà all’interno della Casa di Comunità, nella stessa struttura in cui opera come medico Ascot il dottor Demontis, dal quale erediterà i pazienti e con il quale avrà anche la possibilità di confrontarsi sui bisogni di salute degli assistiti e sulla loro storia clinica. È questo lo spirito della Medicina di prossimità, che mette in relazione gli operatori e li porta ad affrontare in modo multidisciplinare l’assistenza dei pazienti direttamente nei territori di appartenenza”.

“Tutti gli utenti attualmente iscritti con il dott. Demontis passeranno automaticamente nelle liste del dottor Morra senza alcun adempimento a loro carico. L’attività ambulatoriale si svolgerà presso la Casa di Comunità di La Maddalena il lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e nei giorni martedì e mercoledì dalle ore 16:30 alle ore 19:30. Per appuntamento chiamare il numero 0789 791296 dalle 8:00 alle 9:00 oppure dalle 12:00 alle 14:00″.

