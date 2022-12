Appello di Manca per la guardia medica a Budoni e in Gallura

“Intervenire subito per assicurare il presidio di guardia medica nei Comuni costieri della Gallura ed in particolare in quello di Budoni.” è l’appello di Annalisa Manca, Fratelli d’Italia. Le neo-consigliera regionale subentrata a Dario Giagoni avevaa subito abbandonato la Lega per passare al partito di Giorgia Meloni. Interviene sul potenziamento dei presidi di guardia medica e di guardia turistica in Gallura in cui si registrano forti disagi in alcuni Comuni a elevata vocazione turistica, in particolare Budoni. A causa della mancanza di uno stabile presidio di guardia medica. A cui si è aggiunta la mancata attivazione della Guardia turistica durante la stagione estiva appena trascorsa.

La consigliera Annalisa Manca ha presentato un’interrogazione urgente all’assessore regionale alla Sanità. Chiede che intervenga per “garantire l’apertura di presidi di guardia medica e guardia turistica laddove – si legge in una nota -. Per ragioni di crescita demografica nonché di fluttuazione della popolazione durante la stagione estiva, appare più utile e necessario”.

“Sono molto dispiaciuta per i disagi patiti dai cittadini della Gallura ed in particolare di Budoni a causa della carenza di presidi stabili di guardia medica e sono schierata al loro fianco per la più rapida soluzione del problema – commenta Annalisa Manca -. A tale proposito mi sono già attivata con l’assessorato regionale della Sanità affinché siano quanto prima apportati i doverosi correttivi.”.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui