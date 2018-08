Guasto all’acquedotto di Budoni, terminata la riparazione

Sono in corso le operazioni di riempimento dei serbatoi.

Le squadre di Abbanoa hanno completato la riparazione dell’improvviso guasto che si è verificato questa mattina lungo l’acquedotto di Fruncu ‘e Oche. L’erogazione all’utenza è garantita dalle scorte dei serbatoi: sono ora in corso le manovre di riempimento degli stessi impianti per far recuperare i livelli.

Le zone interessate sono Solì, San Lorenzo, Tamarispa Luttuni, San Pietro, Lutturai, Berruiles, Maiorca e Nuditta in territorio di Budoni, Franculacciu, Stazzu Bruciatu e Schifoni in territorio di San Teodoro

Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

