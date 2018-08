Olbia, linee telefoniche in tilt e adsl ko dal temporale di giovedì scorso

Il forte temporale di giovedì scorso ha creato non pochi disagi alle utenze di alcuni cittadini e attività commerciali a Olbia, irrintracciabili via telefono e impossibilitati a connettersi a internet. Molte utenze,a causa dei molteplici fulmini, hanno anche il modem o il telefono totalmente guasto da da sostituire.

Proprio pochi minuti dopo il violento temporale, in buona parte di Olbia, molti sono stati gli utenti che si sono ritrovati senza linea telefonica, sui telefoni fissi e senza la possibilità di collegamento ad internet. Diverse le chiamate al 187 della Tim e al 190 della Vodafone, che confermano dal call center la presenza di questo guasto plurimo. Purtroppo il grosso temporale che si è abbattuto in quelle ore ha creato dei black-out sulle reti della zona. Non si conoscono ancora le tempistiche di risoluzione.