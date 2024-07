A fuoco un’auto e un deposito attrezzi: paura nella notte a Budoni

L’incendio a Budoni è scoppiato alle 2:50.

La notte del 12 luglio è stata teatro di un incendio che ha devastato un’auto e un deposito attrezzi a Budoni. Il rogo, probabilente doloso, è scoppiato alle 2:50 in località Su Pinnizzagliu, a Tanaunella. Immediato l’intervento della squadra 9A del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Siniscola, che sono arrivati nel luogo per spegnere le fiamme.

Il container, purtroppo, è stato completamente distrutto dal fuoco. Le operazioni di spegnimento e bonifica, durate ore, si sono concluse intorno alle 8:00 del mattino. A seguito dell’intervento, sono state avviate le prime indagini di polizia giudiziaria per determinare le cause dell’incendio. Le prime ipotesi degli inquirenti fanno propendere per un’azione dolosa. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di stato per condurre le indagini di rito e raccogliere tutte le evidenze necessarie a fare chiarezza sull’accaduto.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui