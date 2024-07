Proseguono i lavori per la riqualificazione dello stadio di Telti

Lo stadio di Telti sta cambiando look.

A Telti proseguono i lavori per la riqualificazione dello stadio. A darne notizia è il Comune, che sta eseguendo diversi lavori di adeguamento, cercando di portare a compimento gli interventi il prima possibile.

I lavori per la struttura comunale hanno subito dei ritardi rispetto al crono programma a causa di uno spostamento di una linea elettrica interrata e di un deposito di acqua, che sono state rinvenute durante gli scavi per la riqualificazione dell’impianto sportivo.

I lavori in corso per dare un nuovo look allo stadio riguardano la realizzazione di un nuovo manto sintetico. Il Comune fa sapere che sarà erba di ultima generazione e che, inoltre, sono in corso i lavori per il rifacimento degli spogliatoi e di tutti i sottoservizi. Ci sarà anche un campo da Tennis, il restauro delle Tribune e dei servizi del sotto tribuna.

