Le ultime offerte di lavoro a Olbia e in Gallura

Le nuove offerte di lavoro a Olbia e nei paesi galluresi.



Le ultime offerte di lavoro dell’Aspal a Olbia e in Gallura. Queste ultime sono state pubblicate sul sito Sardegna Lavoro, nella sezione borsa lavoro, cliccando sul pulsante cerca. Per richiedere informazioni è necessario rivolgersi al proprio CPI di iscrizione.

Tempio Pausania.

Operatore sociosanitario. Struttura residenziale per anziani e disabili, ubicata a Tempio, ricerca una figura di operatore operatore sociosanitario specializzato. Il profilo dovrà occuparsi della cura ed assistenza agli ospiti della struttura, in sinergia con gli altri operatori già impegnati all’interno della stessa. E’ richiesta la qualifica professionale di operatore socio sanitario con formazione complementare (OSSS). Per informazioni e candidature clicca QUI.

Addetti alle consegne. Attività di produzione e commercio di pane e prodotti da forno cerca una figura di portapane da inserire in organico. Il profilo dovrà occuparsi della consegna dei prodotti presso le rivendite ed i supermercati localizzati nel territorio di Tempio, attraverso l’utilizzo dei mezzi aziendali. Sarà richiesto impegno full time, con orario 4:30 – 10:00. Per informazioni e candidature clicca QUI.

Olbia.

Parrucchiere per signora. Per centro estetico storico di Porto Rotondo si ricerca 1 parrucchiere per taglio donna e uomo. Per informazioni e candidature clicca QUI.

Personale di servizio nei fast food. Si ricercano risorse anche senza esperienza, da impiegare sin da subito in importante catena fast food nel periodo estivo, i quali dovranno utilizzare i macchinari per la preparazione dei prodotti, assistere il cliente, effettuare la consegna al tavolo. Per informazioni e candidature clicca QUI.

