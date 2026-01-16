Dopo l’incendio, i lavori. Chiude la galleria S’Iscala a Budoni

Sarà ripristinata la galleria S’Iscala di Budoni danneggiata dall’incendio

Sulla strada statale 131 Dcn “Diramazione Centrale Nuorese” sarà messa a nuovo la galleria S’Iscala danneggiata da un incendio, a Budoni. Lunedì 19 gennaio per gli interventi sarà temporaneamente chiuso al traffico un tratto in direzione Nuoro, per consentire l’esecuzione di un intervento di manutenzione all’interno della galleria.

LEGGI ANCHE: Auto prende fuoco in galleria a Budoni, ferito il conducente

L’intervento.

I lavori riguarderanno la sostituzione di alcuni pannelli di rivestimento della galleria danneggiati da un veicolo che ha preso fuoco all’interno del tunnel il 2 gennaio scorso. Saranno eseguiti all’interno della fascia oraria compresa tra le ore 14 e le ore 22 per il tempo strettamente necessario alle operazioni. Il traffico sarà deviato lungo la strada statale 125 tra lo svincolo di ‘Budoni Sud – Limpiddu’ (km 112) e lo svincolo ‘Posada Nord’ (km 106).

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui