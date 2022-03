L’incidente questo pomeriggio a Olbia.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 16 a Olbia, sulla provinciale 73 subito dopo la rotatoria dell’ex Highlander.

Le due autovetture per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate frontalmente all’uscita di una curva. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Olbia che hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona.

I due conducenti, una donna e un giovane, sono stati trasportati dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto polizia municipale di Olbia per quanto di loro competenza