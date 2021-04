Lavori nelle gallerie della 131 Dcn tra Budoni e Nuoro, traffico deviato

Chiusure notturne sulla statale 131 Dcn.

Sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” a partire da domani saranno in vigore limitazioni al transito notturne per interventi sulle gallerie ‘San Francesco’ e ‘S’Iscala’, tra le provincie di Nuoro e Sassari.

Nella galleria ‘San Francesco’ da oggi e fino a sabato 10 aprile, nella fascia oraria 22-6 scelta per limitare i disagi alla circolazione, sarà in vigore la chiusura alternata di entrambe le carreggiate tra gli svincoli di “Siniscola nord” e “Siniscola sud” con deviazione sulla viabilità alternativa segnalata in loco. Le medesime limitazioni saranno in vigore dal 12 al 17 aprile nella galleria ‘S’iscala’, tra Budoni e Posada, con deviazione del traffico lungo la statale 125.

Il provvedimento si rende necessario per l’avvio di indagini geognostiche, propedeutiche agli interventi di ammodernamento dei tunnel che fanno parte di un ampio piano di interventi sulle gallerie della statale 131 Dcn del valore complessivo di 80 milioni di euro, finalizzati all’adeguamento degli impianti tecnologici e al miglioramento delle opere strutturali.

