Discarica abusiva a Sant’Antonio di Gallura, arriveranno le fototrappole

Bonificata la zona vicino al parco di San Giuseppe.

L’abbandono dei rifiuti sta diventando una piaga sempre più grave anche nel Comune di Sant’Antonio di Gallura. Nei giorni scorsi a società che gestisce la raccolta dei rifiuti ha provveduto a bonificare una discarica abusiva in prossimità del parco di San Giuseppe.

Sono stati ricercati indizi riconducibili agli autori di questo gesto e sono stati consegnati alle autorità competenti, mentre il comune sta pensando ad installare delle fototrappole per beccare i furbetti.

“Installeremo delle fototrappole – commenta il sindaco Carlo Duilio Viti – ma è possibile che non si riesca a mostrare un minimo di civiltà? In un Comune dove vengono fino alla porta di casa a ritirare la spazzatura, compresi i rifiuti ingombranti, servizio pagato dai cittadini, è inammissibile e inspiegabile avere certi comportamenti. Confidiamo nel buon senso di ognuno. Chi sa qualcosa segnali, dev’essere una lotta di ogni cittadino per bene”.

(Visited 109 times, 109 visits today)