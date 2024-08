Raddrizzata la Madonna, l’intervento subacqueo a Budoni

Intervento subacqueo dei vigili del fuoco per la Madonna a Budoni

I sommozzatori dei vigili del fuoco nel mare di Budoni hanno raddrizzato una statua della Madonna che era adagiata sul fondo. Probabilmente a causa delle forti correnti la Madonna degli abissi si era ribaltata, a poca distanza poco dai moli di Porto Ottiolu, a circa 10 metri di profondità. Secondo quanto riportato ai vigili del fuoco da chi frequenta la zona la statua era caduta a faccia in giù da circa tre anni. Ogni anno si tengono le celebrazioni ed era necessario rimettere in sesto la statua.

“Vista l’imponenza della statua alta circa 5 metri con un peso di circa 4 tonnellate, in data odierna è stato organizzato un intervento di riverticalizzazione della statua grazie alla Direzione regionale per la Sardegna dei vigili del fuoco che ha disposto l’invio sul posto del Nucleo sommozzatori del Comando di Sassari che con 5 unità grazie ad attrezzature e tecniche specifiche ha riverticalizzato e stabilizzato la statua della madonna riponendo la corona sul suo capo. Un dono fatto dai Vigili del Fuoco per tutta la collettività di Budoni”.

