Biglietti in omaggio per il Red Valley ai donatori di sangue: l’iniziativa ora in 7 comuni

Torna l’iniziativa organizzata dal Red Valley con l’Avis Olbia.

Le scorse edizioni Avis Olbia aveva raccolto oltre 100 litri di sangue in soli 6 giorni, con 215 donatori, grazie ad un’iniziativa con il Red Valley Festival. A questi giovani donatori erano stati regalati i biglietti per partecipare all’evento musicale a cavallo di Ferragosto.

Torna anche nel 2024 il “RED Blood Network”, l’iniziativa ideata per incentivare le donazioni e, dunque, risolvere la grave problematica di fabbisogno di sangue a Olbia e in Sardegna. Proprio perché la problematica esiste in tutta la regione, per l’edizione 2024, il progetto estende il bacino d’utenza all’AVIS Regionale Sardegna e a tutte le sedi Provinciali, istituendo 8 tappe dal 4 giugno al 31 luglio in 7 città della regione: Lanusei (Ogliastra), Olbia – due giornate -, Marrubiu e Ardauli (Oristano), Nuoro, Cagliari e Sassari.

Tutti i dettagli dell’iniziativa saranno presentati lunedì prossimo, 3 giugno, in un’apposita conferenza stampa che si terrà in Piazza Galilei 32, a Cagliari, alle ore 12:00.

